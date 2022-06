Lionel Messi au top à Ibiza, avec sa femme Antonela très sexy en maillot de bain

La fin des vacances a bientôt sonné pour Lionel Messi qui profite à fond de ses derniers moments de détente depuis sa villa de rêve dans les îles Baléares. Il faut dire que l'Argentin aux 7 Ballons d'Or a connu une saison particulièrement compliquée depuis son arrivée à Paris l'été dernier. Après avoir fait toute sa carrière à Barcelone, l'attaquant de 35 ans a connu une première année difficile aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. C'est la raison pour laquelle il semble très content et heureux de pouvoir se reposer un peu avec ses amis et sa famille, loin de la pression du club de la capitale.

Après une fête d'anniversaire particulièrement réussie, Lionel Messi continue de profiter des plaisirs que les îles Baléares ont à offrir. À bord d'un magnifique yacht, qu'il partage avec son grand copain Cesc Fabregas, le génie argentin peut se prélasser au soleil au côté de celle qui fait battre son coeur, la sublime Antonela Roccuzzo. En couple depuis des années, les deux tourtereaux se sont mariés en 2017 et ensemble, ils ont eu trois beaux garçons. Très active sur Instagram, l'Argentine de 34 ans est extrêmement populaire puisqu'elle est suivie par plus de 19,8 millions d'abonnés. Elle vient tout juste de publier une jolie photo de son couple qui a beaucoup plu à leurs fans.

Antonela sublime au maillot de bain

Sur la photo, on peut voir Lionel Messi et Antonela Roccuzzo prendre la pose, tout sourire, sous le soleil de Formentera. Déjà bien bronzés, les deux amoureux passent un moment de rêve dans ce lieu paradisiaque. Mise en ligne il y a moins de 24 heures, la publication a déjà reçu plus de 2 millions de likes et la femme de Marco Verratti, Jessica Aidi a laissé un commentaire très flatteur. "Couple goal", écrit-elle pour montrer à quel point l'attaquant parisien et son amour d'enfance représente un couple parfait.