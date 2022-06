Lionel Messi fête ses 35 ans entouré de sa femme et d'une pléiade de stars à Ibiza

C'est un âge assez symbolique que vient d'atteindre Lionel Messi et malgré les années, le génie argentin continue d'impressionner par son talent. Après avoir fait le bonheur de Barcelone pendant de nombreuses années, il est arrivé à Paris l'été dernier et si tout n'a pas été simple pour sa première saison, les motifs d'espoir de le voir performer dans les prochains mois sont nombreux. Plus épanoui dans la capitale où il a trouvé un logement à son goût, le coéquipier de Neymar et Mbappé est en train de passer des vacances de rêve avec sa femme, Antonela Roccuzzo et ses trois garçons.

Le couple a loué une sublime propriété avec des amis dans les îles Baléares, un des lieux de villégiature préférés de la star argentine. Avec son grand copain Cesc Fabregas et sa famille, ils passent de superbes moments et vendredi dernier, Lionel Messi avait décidé d'organiser une superbe fête d'anniversaire pour célébrer ses 35 ans. Pour l'occasion, le grand rival de Cristiano Ronaldo avait mis les petits plats dans les grands en invitant de nombreux amis à lui et notamment une bonne partie de ses coéquipiers en sélection argentine.

Des stars du foot et un énorme gâteau !

Parmi les invités très connus du grand public, on a pu apercevoir l'ancien parisien et idole du Parc des Princes, Javier Pastore. S'il vient tout juste de faire ses adieux à Paris, Angel Di Maria était lui aussi présent pour ce beau moment, tout comme Leandro Paredes, qui évolue également à Paris. Un bel évènement pour lequel Lionel Messi a eu la chance de souffler ses bougies avec un gâteau pour le moins impressionnant, comme il l'a montré sur Instagram. Au côté de sa femme, le footballeur a semblé ravi de cette belle soirée entouré de ses proches. "Merci à tous pour les messages et les félicitations, je vous embrasse fort !!!", écrit-il en commentaire de sa publication, qui a déjà reçu plus de 8 millions de likes.