Lionel Messi : sa femme Antonela partage une adorable photo de leurs 3 garçons

Si la période est compliquée professionnellement pour Lionel Messi, à la maison il semblerait que tout aille pour le mieux. Arrivé au Paris Saint-Germain en août dernier, le génie argentin a connu des débuts pour le moins poussifs avec le club de la capitale. Pourtant entouré de son ami Neymar et du prodige Kylian Mbappé, l'attaquant de 34 ans a du mal à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe. Après un départ déchirant de Barcelone, il a connu plusieurs coups d'arrêts, dont un dernier récemment puisqu'il a été déclaré positif au covid pendant ses vacances, retardant son retour à Paris.

Désormais revenu, les fans du PSG espère bien revoir Lionel Messi au plus vite sur les pelouses de Ligue 1. En attendant, le footballeur profite des siens. Connu pour être très casanier, il passe beaucoup de temps en famille avec sa femme Antonela Roccuzzo et ses enfants, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). Trois garçons qui le suivent un peu partout, notamment lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or où ils ont fait forte impression. Hier, la femme de l'attaquant parisien a d'ailleurs publié une très belle photo de ses fils sur Instagram. Suivie par 18,6 millions d'abonnés, la belle argentine a dévoilé un joli moment de complicité entre eux.

"Ma vie", a-t-elle simplement écrit en commentaire d'une photo où on peut voir Thiago, Mateo et Ciro se faire un gros câlin à trois ! Une image adorable probablement prise dans leur maison parisienne au matin puisque les garçons sont encore en pyjama. Une publication qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont déjà plus de 1,4 millions à avoir liké et les commentaires sont tous bienveillants.