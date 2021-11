Lionel Messi sacré Ballon d'or : ses trois fils font sensation, dans des costumes identiques

Il y avait comme un air de déjà vu, lundi 29 novembre, au soir sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Pour la septième fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté le Ballon d'or, la plus prestigieuse récompense individuelle pour un joueur de football. À la lutte depuis plusieurs années avec son rival de toujours Cristiano Ronaldo, le génie argentin prend deux longueurs d'avance et laisse le Portugais passablement énervé par la tournure des évènements...

L'avantage pour Lionel Messi c'est qu'il n'a plus à prendre l'avion pour se rendre à la soirée de gala organisée par France Football. Depuis son transfert au Paris Saint-Germain cet été, le sportif de 34 ans n'a plus que quelques kilomètres à faire pour s'y rendre et, hier soir, il était accompagné de toute sa petite famille. Sur le tapis rouge, il y avait bien entendu sa femme, Antonela Roccuzzo, mais également ses fils, ​​Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). Et les trois garçons ne sont pas passés inaperçus lors de cette soirée. Habillés exactement comme leur père, dans un magnifique smoking noir à paillettes, on aurait dit trois petits clones ! Pour accompagner cette veste très stylée, les garçons avaient, comme leur père, un noeud papillon et des belles baskets blanches.

D'autres parisiens récompensés

Très à l'aise sur le tapis rouge aux côtés de leurs parents, les fils de Lionel Messi se sont prêtés au jeu des photographes avec un naturel déconcertant. Ce n'était d'ailleurs pas les seuls visages connus de l'Argentin hier soir puisque son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé était également de la partie. Venu accompagné de son père Wilfried, le joueur de 22 ans a lui terminé à la neuvième place du classement. Un autre parisien était à la fête hier soir et, comme Lionel Messi, c'est un tout nouvel arrivant. Gianluigi Donnarumma, le gardien italien en provenance de Milan a eu l'honneur de remporter le trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l'année.