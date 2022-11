Cristiano Ronaldo "blessé" et maltraité pendant la maladie de sa fille, lourdes révélations

Le timing est assez surprenant et les dirigeants de Manchester United se sont certainement levés avec un sacré mal de crâne ce matin. Hier soir, quelques heures après le dernier match de son club avant un long moment en raison de la Coupe du monde qui démarre dans quelques jours, Cristiano Ronaldo a accordé une interview au célèbre journaliste anglais Piers Morgan et relayée par le Sun. Une discussion au cours de laquelle le Portugais de 37 ans se lâche comme rarement, parlant sans filtre des nombreuses décisions auxquelles il a dû faire face ces derniers temps.

Après plusieurs années couronnées de succès à Madrid et une période prolifique sur le plan personnel à Turin, Cristiano Ronaldo a débarqué en Angleterre à l'été 2021, revenant dans son club de coeur, Manchester United. Un retour attendu par tous les supporters du club, mais malheureusement les choses ne se passent pas vraiment comme espérées. Après une première saison mitigée, le compagnon de Georgina Rodriguez a beaucoup de mal cette année et il se retrouve régulièrement sur le banc des remplaçants. En plus de ça, il faut ajouter une situation personnelle très compliquée ces derniers mois depuis la terrible tragédie qui a touché sa famille en avril dernier.

Un retard qui ne passe pas...

Alors qu'il attendait des jumeaux, Cristiano Ronaldo a eu le malheur de perdre son fils lors de l'accouchement. Malgré la tragédie, sa fille Bella Esmeralda a rejoint sa famille, mais la petite a été victime d'une maladie, ce qui a retardé son retour à Manchester en juillet dernier, puisque la petite, âgée de 3 mois à l'époque, a été emmenée à l'hôpital. Dans l'interview accordée hier, le coéquipier de Raphaël Varane s'en prend à son club, accusant ses dirigeants d'avoir manqué "d'empathie" dans cette histoire. Lorsqu'il a expliqué les raisons de son retard à l'entraînement, le footballeur explique que sa parole aurait été remise en doute par le club, ce qui l'aurait "blessé", le laissant dans un état psychologique très "mauvais".

Des accusations très lourdes de la part de Cristiano Ronaldo, qui tire à boulets rouges sur son club. Pour l'heure, personne au club n'a réagi, mais difficile d'imaginer un avenir du côté de Manchester United pour la star portugaise...