Piers Morgan et son épouse, cambriolés dans leur sommeil !

Les vacances se terminent plutôt mal. Alors qu'ils somnolaient paisiblement dans leur luxueuse villa située dans le Sud de la France, Piers Morgan et sa femme Celia Walden ont été victimes d'un cambriolage terrible. Les voleurs se sont rendus dans la chambre de la demeure et ont fait preuve d'une habilité toute particulière : l'animateur et son épouse, sur le point de se réveiller, n'ont rien entendu !

A deux doigts de la confrontation

"Je pense à toutes les choses, bien pires, qui auraient pu arriver si nous avions ouvert les yeux et trouvé des cambrioleurs dans notre chambre, explique Celia Walden au Daily Telegraph. Ça remet un peu en perspective la gravité relative de ce qui nous a été pris." Malgré les circonstances délicates de leur effraction, les malfrats ne sont pas repartis les mains vides. Ils ont volé l'argent déposé dans le sac à main de la journaliste britannique et ont pris les bijoux qu'elle avait laissé dans une boîte, jetée vide dans le salon alors que le réveil commençait à sonner à 6h du matin.

Bilan du vol

Piers Morgan et Celia Walden, ayant du mal à se réveiller, ont heureusement traîné jusqu'à 06h15 avant de sortir du lit. Selon les forces de police locales, les cambrioleurs utilisent des drones pour repérer les lieux de leurs futurs rapts. Le juré de l'émission America's Got Talent avait d'ailleurs vu un tel engin planer au-dessus de son jardin une semaine avant l'effraction. Plus de peur que de mal pour le couple qui regrette tout de même la disparition d'objets sentimentaux, à l'image de la bague offerte par Monsieur à Madame pour leurs 5 ans de mariage. "Je conserve un sentiment de violation dans le ventre, regrette l'épouse, à cause des agissements de ces gens inhumains, méprisables et dépravés..."