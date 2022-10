Cristiano Ronaldo entouré de ses 5 enfants : la petite Bella Esmeralda toute mignonne avec Georgina

C'est une saison particulièrement difficile pour Cristiano Ronaldo qui s'annonce. La star interplanétaire pensait avoir fait le bon choix en revenant à Manchester United à l'été 2021, snobant le voisin de Manchester City et Pep Guardiola pour rejoindre l'équipe qui l'a fait connaître aux yeux du monde entier. Pourtant, rien ne se passe comme prévu et malgré des bonnes statistiques individuelles, son équipe fait une mauvaise saison. Cette saison, c'est encore plus compliqué puisque le Portugais n'est même plus titulaire et passe la plupart des matchs sur le banc de touche.

S'il vit un mauvais moment professionnellement parlant, Cristiano Ronaldo sait néanmoins qu'il peut compter sur ses proches dans cette période difficile. Il faut dire que le joueur de 37 ans a vécu des moments terribles avec sa compagne Georgina Rodriguez en avril dernier, lors de l'accouchement de la belle espagnole. Le couple attendait des jumeaux, mais le garçon est malheureusement décédé. Une terrible douleur pour les parents qui ont malgré tout eu le bonheur de voir la petite Bella Esmeralda arriver dans leur vie. Un bébé qui a pu compter sur l'amour de ses 4 frères et soeurs, tous ravis de la voir arriver dans leur famille.

Cristiano Ronaldo au restaurant entouré des siens

Après de superbes vacances dans les Baléares en famille cet été, Cristiano Ronaldo et les siens sont rentrés en Angleterre et comme le footballeur l'a montré sur son compte Instagram, les choses se passent plutôt bien. Hier soir, il a publié une photo dans sa story où on peut le voir à table avec Georgina, qui tient Bella Esmeralda sur ses genoux et la petite a une bouille toute mignonne (la photo est à retrouver dans le diaporama). Les autres enfants du couple sont également présents lors de ce beau repas de famille et notamment Cristiano Junior tout sourire au côté de sa petite soeur Alana.

Un beau moment à 7 pour Cristiano Ronaldo, qui a bien besoin du réconfort de ses proches dans cette période compliquée pour lui.