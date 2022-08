Pep Guardiola : Qui est sa fille, la bombe Maria, qui ressemble trait pour trait au coach de Manchester City ?

Ce samedi 27 août, Manchester City rencontre Crystal Palace. Un match de Premier League que suivront attentivement les fans des Citizens, et où l'on retrouvera le coach de City Pep Guardiola, toujours survolté. L'entraîneur catalan, qui a marqué l'histoire avec le FC Barcelone, est un coach plus qu'investi pour ses équipes. Mais c'est également le papa attentionné de trois enfants, María, Màrius et Valentina, fruits de ses amours avec son épouse Cristina Serra. Et Maria Guardiola, l'aînée de 21 ans, devenue influenceuse, ressemble trait pour trait à son célèbre papa.

En effet, lorsqu'on regarde les photos de la bombe, son regard charmeur et profond, cet air mystérieux et sa bouche charnue ne sont pas sans rappeler Pep Guardiola, lorsqu'il était jeune et évoluait dans le FC Barcelone de Johan Cruyff en tant que joueur, il y a quelques années maintenant. Une belle brune qui a viré au blond depuis peu, comme elle le dévoile à son importante communauté Instagram. Maria Guardiola y est en effet suivie par près de 384.000 abonnés. "Transformation de brunette à blonde", a partagé l'aînée de Pep Guardiola, avec un carrousel de sublimes photos de sa métamorphose.

Un retour à Barcelone, dans son manoir, scruté

C'est à Barcelone que Maria Guardiola est apparue cette semaine. La famille Guardiola s'est en effet réunie sur leurs terres catalanes, ce qui a donné le sourire à de nombreux Culès (supporters du FC Barcelone). Il était sur le banc des visiteurs du Camp Nou pour assister au match solidaire opposant Manchester City au Barça. La famille de Pep, incluant sa superbe Maria, a dormi dans son sublime manoir à Pedralbes. Et les photos de Maria Guardiola dans la piscine familiale a mis en émoi les réseaux sociaux. Si l'on ignore si la belle catalane est en couple, les rumeurs ont prêté des relations à la fille de Pep Guardiola avec un crack du foot. Dele Alli, lorsqu'il évoluait à Tottenham, a été surpris lors d'une sortie avec la fille du célèbre coach. Rien n'a jamais été confirmé.