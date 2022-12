"Jusqu'à faire pleurer ma fille" : Marrion, la femme d'Alphonse Areola, raconte le calvaire qu'elle vit en Angleterre

C'est une rivalité qui va bien au-delà du sport. Depuis des siècles, Français et Anglais ne sont pas les meilleurs amis du monde et si aujourd'hui cela se retrouve principalement sur le terrain du sport, l'animosité reste bel et bien présente. C'est pourquoi le match du 10 décembre dernier revêtait une importance primordiale pour les deux pays. Un choc duquel sont sortis vainqueurs les Bleus de Didier Deschamps après une rencontre très compliquée. Un véritable soulagement pour les supporters français et plus particulièrement pour Marrion Areola, la femme du troisième gardien de l'équipe de France, Alphonse Areola. Très active sur Instagram, la mère de trois filles a tenu à faire passer un message après la rencontre.

Installée en Angleterre avec son mari depuis 2020, Marrion Areola vit à Londres où son mari évolue, mais visiblement tout ne se passe pas très bien avec le voisinage. "Être Français dans un pays anglophone n'est jamais évident ! Toute la semaine on a été moqué ! Nos voisins sont les pires voisins juste parce que nous sommes jeunes et français", écrit la femme d'Alphonse Areola en commentaire de deux jolies photos d'elle avec ses filles. Des enfants qui seraient justement la cible de ses voisins si l'on en croit ses dires : "Ils nous font clairement chier tous les jours pour tout, barbecue, four à pizza, jusqu'à faire pleurer ma fille en venant gueuler chez nous."

J'ai toujours aimé les anglais de tout mon coeur mais clairement toute la semaine ils ont montré leurs vrais visages

Des accusations plutôt graves de la part de la jeune femme, qui n'hésite pas à se montrer sans filtre pour ses abonnés. Une profonde amertume qui a pu permettre à Marrion Areola de laisser exploser sa joie au coup de sifflet final. "J'ai toujours aimé les Anglais de tout mon coeur mais clairement toute la semaine ils ont montré leurs vrais visages. J'ai jamais été aussi fière d'être française hier soir !", s'exclame-t-elle.