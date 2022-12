Diaporama : "Jusqu'à faire pleurer ma fille" : Marrion, la femme d'Alphonse Areola, raconte le calvaire qu'elle vit en Angleterre

Alphonse Areola (blouson en cuir rouge Anthony Delon) et sa femme Marion lors de la soirée d'anniversaire "Neymar JR'S: Nuit Rouge" des 27 ans de Neymar Jr. au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 4 février 2019. © Sarah Bastin/Red Bull Content Pool/Bestimage - Usage for editorial use only - © BestImage, Sarah Bastin

11 / 13