François Vincentelli à nouveau papa ! Alice Dufour a accouché : prénom rétro et premières photos

Et de trois ! Le 28 décembre 2021, François Vincentelli a accueilli son troisième enfant. Le comédien belge de 47 ans s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer l'heureuse nouvelle. Sa compagne Alice Dufour a donné naissance à une petite fille prénommée... Colette ! Parents et enfant apparaissent déjà, fatigués mais heureux, sur deux premières photos prises à la maternité.

"Aujourd'hui à 12h50 Colette Vincentelli est enfin sortie Dufour", a annoncé François Vincentelli avec humour. Sur une première photo, Alice Dufour (34 ans) prend la pose avec Colette blottie contre elle. L'acteur apparaît quant à lui sur un deuxième cliché tout aussi attendrissant, en pleine séance de peau à peau avec sa petite fille. Plusieurs de leurs amis célèbres se sont réjouis de cette naissance le temps d'un commentaire : "Welcome my Colette ! Enfin ! Merci Alice tu es la plus merveilleuse des mères porteuses ! Colette est cuite à point comme on l'aime ici ! Quel bonheur, a réagi Nadia Fares, elle aussi avec humour. Bravo mes amours !"

Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, la comédienne Louise Monot, Valérie Damidot, Jonathan Cohen, Tristane Banon, Alex Lutz, Axelle Laffont... Tous ont félicité les jeunes parents.