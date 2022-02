François Vincentelli papa : sa compagne Alice Dufour dévoile une adorable photo de leur bébé, Colette

Les nuits sont plus courtes mais le bonheur est immense. Le 28 décembre 2021, Alice Dufour et François Vincentelli ont accueilli leur premier enfant commun, une adorable petite fille prénommée Colette. Papa de jumeaux, baptisés Ange et Lucie, nés au début des années 2000 d'une précédente relation, le comédien, a donc retrouvé les joies des biberons de nuit et des couches trop pleines après deux décennies de tranquillité relative.

Actuellement à l'affiche du film Super-héros malgré lui, de Philippe Lacheau, Alice Dufour prend toujours le temps de donner des nouvelles de son bébé, qui s'appelle très exactement Colette Raphaëlle Vincentelli Dufour. Le 7 février 2022, la comédienne a même partagé une jolie photographie sur laquelle elle pose avec sa fille. Sur cette image, on aperçoit la maman, souriante, épanouie, vêtue d'une marinière, avec dans ses bras son enfant, portant un adorable pyjama assorti à la tenue de l'actrice - et ancienne gymnaste, championne de France.