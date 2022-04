Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Leur fille Lila blessée mais prête à en découdre avec Vladimir Poutine

En ayant des parents comme Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, Lila et Léon ont tiré le gros lot. La première, journaliste et productrice, peut tout leur expliquer de l'actualité. Le second, comédien et humoriste, peut les faire rire en toutes circonstances. Autant dire que les deux enfants ont hérité des qualités de leurs célèbres parents. C'est du moins certain pour Lila, dix ans.

Si la petite fille s'est blessée et se retrouve la jambe dans le plâtre, cela ne l'empêche pas de relativiser. Immobilisée à la maison, Lila a fait un petit spectacle musical à sa maman. Téléphone en main, Mélissa Theuriau a filmé Lila en plein show de soutien à l'Ukraine. Vladimir Poutine en prend pour son grade : "Il n'est pas très grand et surtout, il fait du mal aux Ukrainiens ! Et ça c'est pas bien, il n'est pas malin", l'entend-on scander dans la vidéo. Pas de doute, Lila est bien la fille de ses parents !

Mélissa Theuriau peut être fière de ses enfants et d'elle ! Dans les pages du magazine Elle en 2015, la journaliste de 43 ans évoquait la maternité : "Avec mes enfants, je ressens la responsabilité de transmettre. Et transmettre c'est être en accord avec soi. Il n'y a rien de pire que de vivre dans la frustration, le regret. Ne rien s'interdire, se remettre en question, être stimulée sans cesse : ce sont des valeurs que je veux leur donner en héritage." Visiblement, la mission est plus que réussie !

La vie de Jamel Debbouze et de Mélissa Theuriau a changé sur le tournage du film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. La rencontre a lieu en 2007 en Espagne et c'était mal parti pour qu'une romance débute : "On m'avait demandé de ne pas l'approcher, mais il m'épiait derrière un journal qu'il tenait à l'envers. La discussion s'est engagée, je n'entendais plus que l'intelligence", confiait-elle au Parisien week-end. L'alchimie et l'amour ont fait le reste. En 2008, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze se mariaient et fondaient une famille avec l'arrivée de Léon en décembre de la même année et celle de Lila en septembre 2011. Quinze ans plus tard, le couple réussit l'exploit de s'aimer encore plus fort. Un fabuleux destin, comme celui d'Amélie Poulain.