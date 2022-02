Mélissa Theuriau revient sur sa rencontre avec Jamel Debbouze : "Il m'épiait derrière un journal"

La journaliste Mélissa Theuriau , interrogée dans Le Parisien Weekend ce vendredi 4 février, s'est confiée sur sa rencontre avec l'humoriste Jamel Debbouze, il y a presque 15 ans. Une union qui a donné naissance à deux enfants, Léon 13 ans et Lila 10 ans.

Tout a commencé en 2007, alors que Jamel est sur le tournage d'Astérix aux Jeux olympiques à Alicante. La journaliste explique "je faisais un sujet pour Zone Interdite''. "On m'avait demandé de ne pas l'approcher, mais il m'épiait derrière un journal qu'il tenait à l'envers. La discussion s'est engagée, je n'entendais plus que l'intelligence" a-t-elle poursuivi. C'est le coup de foudre immédiat pour la journaliste de 43 ans qui reconnaît avoir pris les devants. "C'est moi qui ai cherché à le joindre... pour poursuivre nos échanges simplement. À l'époque, nous étions l'un comme l'autre en couple."

Pour le Parisien Weekend la journaliste est allée de confidences en confidences, abordant sa situation professionnelle et son passage raté dans le groupe TF1. Remarquée sur LCI entre 2003 et 2006, Thierry Gilardi propose à la jeune journaliste de devenir la doublure de Claire Chazal au JT. Offre que la journaliste de 28 ans refuse. Elle s'en explique : "Si on vous enferme dans un 20 heures à 28 ans, c'est terminé, témoigne-t-elle et poursuit, c'est arrivé trop vite et puis, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire." Elle est peu de temps après évincée de LCI. "Mon badge a été désactivé du jour au lendemain, a-t-elle expliqué. C'était très violent."

Elle parvient par la suite à rebondir sur M6 en produisant des documentaires. Elle affirmait alors pour Télé Loisirs : "Je ne reviendrai pas en arrière. Il y a plus de dix ans, j'ai eu envie de mettre en lumière des sujets que je trouvais important de défendre, d'éclairer. J'ai voulu ouvrir cette fenêtre de liberté. Je ne m'en lasse pas..."