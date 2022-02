"C'était très violent" : Mélissa Theuriau virée du groupe TF1, souvenirs amers de son dernier jour

On n'aperçoit plus tellement son visage à la télévision. C'est bien simple, Mélissa Theuriau préfère désormais rester à l'arrière des caméras. Son expérience de l'autre côté n'a pas toujours été très rose. Figure de proue de LCI de 2003 à 2006, la présentatrice avait tant fait forte impression à de ses patrons, notamment auprès de Thierry Gilardi, qu'on lui avait proposé de devenir le joker de Claire Chazal pour le JT de 20h de TF1. Un honneur, certes, mais arrivé un peu trop tôt.

Mon badge a été désactivé du jour au lendemain

"Si on vous enferme dans un 20 heures à 28 ans, c'est terminé, témoigne-t-elle dans les pages du supplément week-end du journal Le Parisien. C'est arrivé trop vite et puis, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire." Se rattachant fermement à ses convictions professionnelles, l'épouse de Jamel Debbouze avait préféré dire "non" quitte à fâcher les dirigeants du groupe TF1. Très rapidement, Mélissa Theuriau avait été évincée de LCI... sans grande cérémonie. "Mon badge a été désactivé du jour au lendemain, rappelle-t-elle simplement. C'était très violent."

Je ne reviendrai pas en arrière

Cette mésaventure est loin derrière elle. Mélissa Theuriau a vite rebondi en remplaçant Anne-Sophie Lapix à la présentation du magazine de reportage de M6, quelques mois plus tard, et se passionne désormais pour les documentaires - notamment Gaza jeunesse sous surveillance, Ici tout est loin. Elle ne compte, d'ailleurs, pas changer d'avis. "Je ne reviendrai pas en arrière, affirmait-elle récemment auprès de Télé Loisirs. Il y a plus de dix ans, j'ai eu envie de mettre en lumière des sujets que je trouvais important de défendre, d'éclairer. J'ai voulu ouvrir cette fenêtre de liberté. Je ne m'en lasse pas..."