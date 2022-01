Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Leur fille Lila future chanteuse ? Elle dévoile son incroyable voix

La fille de Melissa Theuriau et de Jamel Debbouze sera-t-elle bientôt une candidate prometteuse dans l'émission The Voice Kids ? En tout cas à seulement 10 ans, la fille de l'humoriste et de la journaliste a déjà un grain de voix remarquable comme en témoigne une vidéo postée sur Instagram. Sur les images, on aperçoit la fillette de dos en train de chanter a cappella le morceau Edge of Great de la série Julie and the Phantoms, habillée avec une doudoune blanche et de craquantes petites baskets flashys.

"Oui j'adore l'écouter chanter" écrit sa maman, très fière du talent de sa précieuse Lila. En plus de posséder un magnifique grain de voix, la petite fille semble également déjà maîtriser parfaitement la langue de Shakespeare. "Et un bon accent somme toute" ajoute sa maman, amusée. "Chanter c'est la vie bonne année à tous" conclut l'animatrice de l'émission Zone Interdite.

Si la fille de Jamel Debbouze pourrait déjà avoir une voie toute tracée dans la musique, son fils Léon est de son côté passionné par le football. Aperçu avec le maillot de Kylian MBappé sur un cliché partagé par sa maman le 2 janvier dernier (voir diaporama), le jeune garçon âgé de 13 ans a également la carrure idéale puisqu'il mesure déjà presque la même taille que sa maman, 1m73.

Après une entrevue avec Melissa Theuriau, le journaliste Luc Vaillant écrivait d'ailleurs à son sujet dans Libération : "Celui-ci est en sports études. Il a 12 ans, joue au PSG et rêve tout haut d'une carrière pro. Souvent, elle le conduit au camp des Loges pour l'entraînement. Et douche son enthousiasme, histoire de prévenir toute désillusion, en lui faisant valoir qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Sans oublier les élus qui refusent l'appel." Fan absolu de Kylian Mbappé, le jeune garçon a eu la chance de rencontrer le sportif, ami de son célèbre papa. Un premier pas vers la gloire ?