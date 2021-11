Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau complices : jolie photo de leur dernière escapade de luxe

Le couple aurait-il profité du pont du 11 novembre pour s'accorder quelques jours loin de Paris ? Samedi, Mélissa Theuriau s'est saisie de son compte Instagram pour partager un extrait de son séjour aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Un cliché sur lequel elle apparaît tout sourire au côté de son mari Jamel Debbouze, à l'occasion d'un déjeuner ensoleillé au restaurant de l'Oustau de Baumanière.

L'humoriste et la productrice ont non seulement profité d'un repas trois étoiles en terrasse en plein mois de novembre, mais ils ont également partagé ce bon moment avec le chef Jean-André Charial, propriétaire du groupe Baumanière. "L'affection sinon rien", Mélissa Theuriau a-t-elle écrit en légende de sa joyeuse publication. Difficile en revanche de savoir si les enfants du couple, Lila et Léon (10 et 12 ans), étaient eux aussi de la partie.

Fin octobre déjà, Jamel Debbouze et son épouse avaient affiché leur tendre complicité sur Instagram. Le couple avait pris la pose sur les quais de Seine à Paris, devant l'objectif du célèbre photographe David Turnley. Après 13 ans de mariage, le comédien de 46 ans et la journaliste de 43 ans semblent s'aimer comme au premier jour. Et ce n'est pas le métier prenant de monsieur, qui le contraint à régulièrement quitter femme et enfants, qui va y changer quelque chose !