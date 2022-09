Kev Adams séparé d'Iris Mittenaere : cette référence subtile à son ex dans Mask Singer...

L'enquête Mask Singer s'est poursuivie ce mardi 13 septembre 2022. Et le quatrième épisode de cette nouvelle saison a apporté son lot de surprises. Les enquêteurs, ainsi que les téléspectateurs, ont notamment enfin pu faire la connaissance de l'Ours polaire, jusque-là jamais présenté. Il faut dire que son rôle est tout particulier. "L'Ours polaire sera systématiquement en ballottage, et ce sera aux enquêteurs, ainsi qu'au public, de décider de son sort", avait expliqué la chaîne TF1 avant son arrivée. Pour véritablement intégrer la compétition en cours de route, il lui devait de ressortir vainqueur de chacun de ses ballotages, au détriment de deux autres candidats. Un pari réussi pour l'Ours qui a réussi à faire éliminer le Dalmatien puis le Pharaon.

En plus de se faire une place dans le jeu, l'Ours est parvenu à semer le trouble dans les esprits de Vitaa, Kev Adams, Jeff Panacloc et Chantal Ladesou. Les premiers indices révélés le concernant n'ont en effet guère aidé à le cerner. On a par exemple appris qu'il aimait chanter en bande mais qu'il a fait ses débuts "en solo", qu'il était beaucoup passé à la télé mais avait d'autres activités comme la radio. En outre, l'Ours a déjà remporté des trophées et l'Espion Tom Villa a révélé avoir trouvé une écharpe de Miss dans sa loge. Son costume laisse par ailleurs penser à celui d'un chef cuisinier. Ainsi, c'est le grand écart au niveau des suppositions. Mais pour Kev Adams, il pourrait bien se cacher derrière ce costume un animateur télé bien connu.

"Je trouve que la voix c'est Christophe Beaugrand, j'y crois", a-t-il estimé. Et de faire le lien avec l'écharpe de Miss retrouvée : "Je crois qu'il a bossé avec une Miss sur Ninja Warrior - une Miss que je connais un peu par ailleurs. Toutes ces choses-là font que ça peut matcher quoi". Voilà une référence direct à son ex Iris Mittenaere qui co-présente effectivement Ninja Warrior depuis plusieurs saisons avec Christophe Beaugrand et Denis Brogniard. Avec l'humoriste, la fiancée de Diego El Glaoui a vécu une belle idylle durant près d'un an. Ils s'étaient séparés en 2018. "Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés", avait expliqué Kev Adams pour Paris Match.

Ce n'est pas la première fois que le jeune homme de 30 ans évoque son ex dans Mask Singer et cela ne passe jamais inaperçu auprès des internautes. "Kev Adams veut pas oublier Iris Mittenaere ??", "S'il rappelle pas toutes les 3 min qu'il est sorti avec Iris Mittenaere il meurt", "Kev Adams qui pense direct à Iris Mittenaere", réagit-on sur Twitter.

Du côté des audiences, le nouvel épisode de Mask Singer a réuni 2,6 millions de personnes, soit 16,5 % de PDA.