Mask Singer 4 - L'Ours polaire : Son costume en révèle peut être trop sur son identité...

Mask Singer a fait son grand retour le 23 août dernier, avec sa quatrième saison. Au casting des personnages figure notamment l'Ours polaire. Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adam ont donc pour mission, comme les téléspectateurs, de découvrir quelle star se cache derrière. Avant même qu'il ne fasse son entrée dans le jeu, le magazine Voici faisait part d'une indiscrétion : Kev Adams aurait été "odieux" avec l'Ours polaire et un clash aurait même été évité entre eux.

En outre, lors d'une bande-annonce, son rôle tout particulier était expliqué : "L'Ours polaire sera systématiquement en ballottage, et ce sera aux enquêteurs, ainsi qu'au public, de décider de son sort". Mais "pour intégrer la compétition, il devra éliminer deux personnages. Aucun d'entre eux ne veut laisser sa place", apprenait-on encore. Alors de quelle personnalité parle-t-on ? Voici les indices...

Tous les indices dévoilés

- Chanter en bande, ça lui a toujours plu.

- Il aime être entouré, même s'il était "solo" la première fois qu'on l'a entendu sur scène.

- Un café ainsi qu'un croissant ont été dévoilés dans son premier magnéto.

- On l'a beaucoup vu à la télé, il a "plusieurs activités".

- Il a déjà remporté des trophées.

Il a chanté Love me tender d'Elvis Presley alors qu'il était en duel contre le Dalmatien et le Chevalier, avant de chanter Le dernier jour du disco de Juliette Armanet face au Pharaon.

Avis des enquêteurs

Jeff Panacloc pensait d'abord à Michel Leeb avant d'hésiter entre Cyril Féraud et Christophe Beaugrand, un nom également cité par Kev Adams. Chantal Ladesou a d'abord pensé à Tomer Sisley. Tom Villa, l'ancien espion, a révélé qu'il avait trouvé une écharpe de Miss dans sa loge ce qui lui fait dire qu'il pourrait s'agir d'une femme, dont la voix a été "trafiquée de ouf". Vitaa pense quant à elle à Florent Peyre. Les enquêteurs envisagent également qu'il puisse s'agir d'un cuisinier étant donné son costume, il a un tablier, des ustensiles de cuisine et une toque sur la tête. Ainsi, les noms de Thierry Marx, Philippe Etchebest et Laurent Mariotte ont été cités.