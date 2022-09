Mask Singer : L'identité de deux stars grillées par Laurent Ruquier, grosse gaffe en pleine émission !

Depuis le coup d'envoi de Mask Singer, les jurés Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc ont déjà découvert l'identité de plusieurs stars. Mais certaines leur donnent du fil à retordre... L'Éléphant, la Mariée, l'Ours polaire, la Tortue et le Singe sont bien cachés derrière leurs costumes. Mais mercredi 21 septembre 2022, à l'antenne des Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier et son amoureux Hugo Manos ont fait de grandes révélations qui pourraient tout changer !

En début d'émission, le célèbre animateur présente son équipe du jour. C'est ainsi qu'il indique qu'en ce jour, l'ex-animateur de Secret Story est de la partie. "Une Grosse Tête qui fait aussi Ours blanc sur TF1, Christophe Beaugrand", lance Laurent Ruquier. S'agit-il d'une gaffe ? Pas vraiment, puisqu'il est persuadé que c'est lui qui se cache derrière ce costume. Une phrase qui a fait son effet : Christophe Beaugrand n'a pu cacher sa gêne. "Je ne vois pas de quoi vous parlez, Laurent", se défend-t-il. Mais Laurent Ruquier est persuadé avoir misé dans le mile : "Je vous ai vu hier soir dans Mask Singer. Je vous ai reconnu. Un type qui se casse la gueule et qui chante faux. Ça ne peut être que vous, Beaugrand !" Et la réponse du principal intéressé ne laisse que peu de place au doute... "J'ai chanté juste !", lâche-t-il.

Christophe Beaugrand joue-t-il des soupçons qui pèsent sur lui ou vient-il de se griller ? La réponse dans les proches épisodes de Mask Singer. Rappelons toutefois que les enquêteurs, ainsi que Francis Huster qui les a rejoint le temps d'une soirée, pensaient aussi à cette hypothèse. C'est alors que le charmant Hugo Manos intervient. "Et qui essaie de sauter en plus Keen'V, l'Éléphant, l'air de rien parce que comme vous êtes déguisés tous les deux, il ne peut pas y avoir de procès pour harcèlement", déclare-t-il, sous-entendant que Christophe Beaugrand est l'Ours polaire et Keen'V l'Éléphant ! Reste à voir si cela se confirme... Rendez-vous lors du prochain prime de Mask Singer mardi 27 septembre 2022 sur TF1.