Laurent Ruquier : Son compagnon Hugo Manos fait de rares et surprenantes confidences sur leur relation

Couple déjà emblématique du petit écran, Laurent Ruquier et Hugo Manos filent le parfait amour depuis 2018. Une union d'abord restée secrète mais que le chroniqueur de Cyril Hanouna avait rapidement officialisé à son arrivée sur TPMP People. Le 12 février 2022, deux jours avant la Saint-Valentin, il avait ainsi déclaré : "Cela fait quatre ans que nous vivons ensemble". Une annonce qui avait forcément rapidement crée le buzz auprès des chroniqueurs et des téléspectateurs, ravis de découvrir enfin le chéri de Laurent Ruquier.

Interviewé par Le Parisien, l'influenceur d'origine franco-grecque révélé en 2017 en tant que parrain des candidats de l'émission de télé-réalité Les Vacances des Anges 2 : Bienvenue chez les Grecs a révélé, avec toute la sincérité qu'on lui connait, qu'il était conscient que sa relation avec l'animateur de l'émission On est en direct l'avait forcément un peu favorisé pour sa carrière sur le petit écran.

"Honnêtement, je sais à ce moment là qu'on vient aussi me chercher parce que je suis en couple avec Laurent", a-t-il confié. Pour autant et comme il le rappelle très justement : "Je ne suis pas que ça. (...) Il ne suffit pas d'avoir un nom pour rester". "Je savais que ça aurait pu jouer sur deux ou trois émissions pas plus", a indiqué celui qui répond régulièrement aux polémiques sur le plateau de TPMP People et qui n'hésite pas à défendre son compagnon à l'antenne.