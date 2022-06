Laurent Ruquier critiqué par Matthieu Delormeau : énervé, son compagnon Hugo Manos riposte !

Qui s'y frotte, s'y pique ! Quand il s'agit de défendre son homme, Hugo Manos n'hésite pas et détruit tout sur son passage. Chroniqueur dans l'émission TPMP People, le compagnon de Laurent Ruquier a eu la mauvaise surprise d'entendre Matthieu Delormeau critiqué une autre personnalité de télévision. Sauf que cette fois-ci, l'ancien animateur de NRJ12 a décidé de baver sur Laurent Ruquier qui a animé pour la dernière fois l'émission On est en direct avec Léa Salamé le 11 juin 2022. "Ils ont fait ce jour-là l'émission la plus chiante du monde qui a d'ailleurs fait 600 000 spectateurs j'ai pas compris", a ainsi taclé Matthieu Delormeau, tout en regardant directement Hugo Manos.

Mais c'est qu'il défend son os

"Tu expliqueras pourquoi tu la trouves chiante, aussi", a rapidement lancé le chéri de Laurent Ruqiuer, bien déterminé à le défendre. "Mais c'est qu'il défend son os, hein !" a alors ajouté l'acolyte deCyril Hanouna qui semblait beaucoup s'amuser de la situation. "Non, mais c'est une question de point de vue ! Il y en a qui ne l'ont peut-être pas trouvée chiante", a répondu Hugo Manos. "Bah on a été nombreux elle a fait 600 000... Pardon hein", a poursuivi Matthieu Delormeau, un brin provoquant.

À bout de nerfs, Hugo Manos a alors lancé : "Bah si elle était chiante, c'était pour donner un avant-goût de ce qui se passera l'an prochain." Devant la réaction des autres chroniqueurs, il s'est ensuite rattrapé : "Allez je rigole ! C'était une blague, oh..."

Il y a quelques semaines, l'ancien candidat de télé-réalité avait déjà parlé du départ de Laurent Ruquier de l'émission On est en direct dans TPMP People et avait indiqué qu'il n'y avait "aucun problème" entre son amoureux et Léa Salamé. "Il aime être seul aux commandes", avait-il simplement précisé tout en ajoutant : "C'est un peu compliqué avec le producteur de Léa et tout ça le saoule un petit peu. Il n'a pas de problèmes avec la chaîne, il va continuer à faire les deux autres émissions, mais le samedi soir potentiellement ça peut s'arrêter."