Kev Adams séparé d'Iris Mittenaere : il raconte en détail leur hilarant premier rendez-vous galant

On pense ce qu'on veut de Kev Adams, mais l'humoriste de 29 ans a l'art et la manière quand il s'agit de raconter de savoureuses anecdotes. Dans son émission de radio, Kev Adams et le Fridge Comedy Club, dont le prochain numéro sera diffusé ce dimanche 7 février à 19h sur Fun Radio, le jeune homme revient sur son premier rendez-vous amoureux avec Iris Mittenaere.

Une séquence à mourir de rire dévoilée en avant-première sur le site de Télé Loisirs. Dans l'extrait, le comédien vu dans Soda et Les Profs se remémore, avec beaucoup d'humour, son premier "date" avec la Miss Univers de 28 ans : "Mon anecdote, les amis, elle va vous plaire. Je vais vous raconter la première fois où j'ai été en date avec Iris Mittenaere. C'était il y a trois, quatre ans".

Le juré de Mask Singer explique ensuite qu'il était à l'époque très compliqué d'approcher Iris, qui était très protégée et avait besoin de l'autorisation de sa manageuse pour le moindre de ses faits et gestes. Il poursuit son anecdote : "Il fallait qu'elle lui donne l'autorisation pour absolument tout. N'importe quelle sortie, n'importe quelle apparition. Elle me dit - et c'est quand même le premier date le plus surprenant que j'ai fait de ma life - 'Ma manageuse sera là'. Donc j'essaye de faire connaissance avec cette fille, qui me plaît et m'intéresse fortement. Et au milieu il y a sa manageuse à l'époque. C'était un peu genre Whoopi Goldberg. Une meuf très présente quoi".

Et d'après Kev, la manageuse en question ne s'était pas contentée d'assister à la rencontre, elle avait carrément monopolisé l'attention : "Elle était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s'est détendue. Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant. Genre je faisais une vanne, Iris elle rigolait et elle, elle faisait : 'Bah, c'est pas drôle'. Et moi j'étais en mode 'Bah c'est pas pour toi que je la faisais, la blague'. Donc il faut préciser autre chose. C'est qu'elle est américaine, donc par respect il fallait qu'on parle qu'en anglais. Donc c'est un date en anglais".

Et plus mère poule que jamais, la fameuse manageuse ne s'empêchait pas de poser des questions pour le moins gênantes : "À un moment, elle m'a quand même regardé et m'a dit en anglais : 'Tu veux quoi d'Iris ? Tu attends quoi toi, exactement ?'". L'humoriste précise qu'il se demandait à l'époque s'il se trouvait en date ou en "entretien d'embauche". Kev Adams termine son anecdote, toujours avec humour en précisant qu'il était loin d'en avoir terminé avec la protectrice d'Iris. En effet, à la fin du rendez-vous galant, il explique qu'il a proposé à Iris une autre sortie dans un restaurant qu'il voulait lui faire découvrir. Iris ne semblait apparemment pas avoir eu le temps d'en placer une que la manageuse aurait répondu "Grave, ce serait trop cool, dis-nous où on va aller". Et il conclut en rigolant, "la meuf ne lâchait pas !".

Kev Adams et Iris Mittenaere se sont fréquentés en 2017 avant de se séparer en 2018. Depuis, tous deux sont revenus en de rares occasions sur leur histoire. Si Kev Adams est discret concernant sa vie sentimentale actuelle, l'ancienne Miss France vit depuis 2019 une belle histoire d'amour avec Diego El Glaoui.