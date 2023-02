"Il m'a posé des questions sur..." : Laurent Ruquier et Hugo Manos, leurs premiers échanges révélés

Cela fait maintenant cinq ans, depuis l'officialisation sur leur relation en 2018, que Hugo Manos partage la vie de Laurent Ruquier. Un couple qui semble nager en plein bonheur et vient d'accueillir son nouveau bébé, un chiot. Pourtant leur idylle n'était forcément une évidence au début, notamment lors de leurs premiers échanges pour le moins originaux. Une période que l'influenceur sportif d'origine franco-grecque a décidé d'aborder ouvertement lors d'une interview réalisée avec nos confrères du magazine spécialisé Public, dans leur édition parue ce vendredi 10 février.

Interrogé sur une potentielle crainte liée à la différence d'âge avec son amoureux (il en a 34, Laurent Ruquier a 59 ans), Hugo Manos répond : "Non, car nos premiers échanges, sur Insta, n'ont pas été basés sur une relation amoureuse : il m'a posé des questions sur l'électrostimulation". Et avant de conquérir le coeur du mythique animateur français, encore fallait-il être sûr qu'il s'agisse de la bonne personne pour lui. "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge", poursuit-il à ce sujet.

Je suis un vieux dans un corps de jeune !

"La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune ! Une question d'expériences qui font grandir plus vite...", confie également Hugo Manos. Dans cette interview, il revient également sur son rôle de chroniqueur dans l'émission Touche Pas à Mon Poste People et le fait qu'il n'est plus été rappelé.

Mais également sur son enfance et l'homophobie qu'il a subi tout au long de sa jeunesse. "La première fois que j'ai entendu 'sale pédé', j'avais 6 ans. Je regardais des garçons. Même pas un désir sexuel, juste de la curiosité. Dès cet âge, on m'a fait comprendre que j'étais homo ! J'ai vite su que c'était le cas mais je devais le cacher par tous les biais possibles", déclare-t-il notamment à ce sujet.