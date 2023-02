"Il va quand même avoir 35 ans !" : Laurent Ruquier évoque ses 26 ans d'écart avec son chéri Hugo Manos

Il y a maintenant environ 5 ans que Laurent Ruquier a retrouvé l'amour. Après sa rupture avec Benoît Petitjean, l'animateur a craqué pour Hugo Manos, un bel influenceur et coach sportif franco-grec âgé de 26 ans de moins que lui. Un écart important qui fait forcément toujours beaucoup parler. Mais pour le couple, cela est au contraire un non-sujet. C'est encore une fois ce que l'on comprend à travers l'interview de Laurent Ruquier pour le nouveau numéro de Télé Star, paru ce lundi 20 février, alors qu'il y évoque ses 60 ans qu'il fêtera le 24 février prochain.

"L'arrivée de la soixantaine ne me fait rien. J'ai encore deux pièces de théâtre en projet et une comédie musicale sur les Marx Brothers. Je ne ressens pas de coup de vieux. J'ai toujours été hors mode. Je n'ai pas pris la grosse tête, j'ai pris Les Grosses Têtes", a-t-il d'abord estimé. Et de continuer : "Je suis mieux dans ma peau qu'à 30 ou 40 ans. Parce que je vis avec un homme plus jeune que moi ? Je ne pense pas. Il va quand même avoir 35 ans cette année !".

Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge

Avant lui, c'est Hugo Manos qui évoquait leur différence d'âge à l'occasion d'un entretien avec nos confrères de Public. Comme son compagnon, le beau brun expliquait que les 26 ans qui les séparaient n'avaient jamais été un problème. "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge, a confié Hugo Manos. La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune ! Une question d'expériences qui font grandir plus vite...".

Laurent Ruquier et Hugo Manos se sont donc bien trouvés et n'ont pas l'air de vouloir se lâcher. Récemment, ils ont même passé ensemble le cap de l'adoption. En effet, ils ont accueilli chez eux un adorable petit chiot labrador, qu'ils ont appelé Tigane. Aucune ombre au tableau donc jusque-là. "Moi, je suis avec mon mec.. Hé ouais, on est amoureux. Et voilà ! Hé oui ! Et je vous emm*rde ! Moi je suis un homme heureux !", faisait d'ailleurs savoir Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé le 12 février dernier.