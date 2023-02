Les Grosses Têtes : Une "cougar" dans la bande, elle révèle son couple avec un homme plus jeune

Le 14 février 2023, Laurent Ruquier a interrogé son équipe sur le plateau des Grosses têtes de RTL sur ce qu'ils ou elles avaient prévu de faire pour la Saint-Valentin. L'animateur et ancien acolyte de Léa Salamé savait très bien où il voulait en venir puisqu'il voulait aborder la nouvelle du jour : l'une des membres de la troupe radiophonique est amoureuse !

Après avoir joué au jeu des fake news et fait gagner une croisière à une auditrice, Laurent Ruquier a ainsi cuisiné une de ses complices sur sa vie amoureuse. Si l'on sait que le présentateur est en couple avec le séduisant Hugo Manos, il a voulu en découvrir plus sur Valérie Mairesse. Il annonce en effet que depuis la veille, on sait qu'elle a un amoureux : "Elle a les yeux qui pétillent, mais on ne sait toujours pas qui." Ce à quoi Valérie Mairesse refuse d'en dire plus à part... qu'il est plus jeune qu'elle. De quoi lui faire valoir le qualificatif incontournable de "cougar".

Non loin d'elle, une autre savoureuse Grosse Tête, Arielle Dombasle, est persuadée de savoir de qui il s'agit. Pour madame Bernard-Henri Lévy, il s'agit d'un pompier. Ce à quoi la principale intéressée répond : "Non, j'en ai déjà eu un de pompier quand j'avais... il y a longtemps. J'avais eu un pompier corse. Il était super beau." Il faudra donc attendre et écouter une nouvelle session de l'émission pour en connaître davantage sur celui qui a conquis le coeur de l'héroïne de l'oeuvre d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas.

Un ex issu du Splendid

Ce que l'on sait de la vie privée de Valérie Mairesse, c'est qu'elle est maman de deux enfants, Tina, née en 1987 de son mariage avec François, un régisseur de spectacles et Elliot (1994), qu'elle a eu avec Raphaël, un ami du comédien Tom Novembre. Dans son autobiographie Quand je serai grande, je serai actrice américaine, celle qui a fait partie du Splendid révélait avoir été en couple avec un certain Thierry Lhermitte. Elle a finalement quitté la troupe, se faisant remplacer par Josiane Balasko.