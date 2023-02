Laurent Ruquier et Hugo Manos : le couple de sortie pour la Saint-Valentin, précieuse photo à deux

"Moi, je suis avec mon mec.. Hé ouais, on est amoureux. Et voilà ! Hé oui ! Et je vous emm*rde ! Moi je suis un homme heureux !" C'est ce qu'a déclaré Laurent Ruquier dans son dernier numéro des Enfants de la télé, diffusé dimanche 12 février sur France 2. L'animateur de 59 ans ne craint donc plus de clamer haut et fort son bonheur, qu'il partage avec Hugo Manos, de 26 ans son cadet.

C'est donc tout naturellement que le couple s'est affiché sur les réseaux sociaux dans la soirée de mardi 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin. En effet, ils étaient apparemment de sortie et prêts à célébrer leur amour comme en a témoigné la dernière photo postée par Hugo Manos en story Instagram. Sur l'image, il prend la pose au côté de Laurent Ruquier depuis le métro de Paris dans lequel ils se trouvaient, visiblement sur la ligne 1. (Voir notre diaporama). En revanche, impossible de savoir ce que les deux hommes avaient prévu pour marquer le coup.

Laurent Ruquier et Hugo Manos adoptent ! "Un nouveau bonheur"

Il est en tout cas clair qu'ils continuent de s'épanouir ensemble. Récemment, ils ont même passé le cap d'adopter un petit chien, prénommé Tigane. Un bébé labrador qui les comble déjà de bonheur, surtout après la mort de Neuneu, le fidèle compagnon de Laurent Ruquier. "Neuneu n'est hélas plus là. Mais il a laissé toutes ses bonnes ondes et ses jouets à Tigane, 3 mois, qui vient d'arriver à la maison. Un nouveau bonheur", avait annoncé l'animateur.

Cela fait déjà environ 5 ans que la figure de France 2 est amoureux de son beau Hugo Manos. Et après avoir fait preuve d'une grande discrétion, ils n'ont plus peur d'assumer leur bonheur publiquement, peu importe les qu'en dira-t-on au sujet de leur différence d'âge. Une différence qui n'a jamais été un problème ni pour l'un ni pour l'autre. "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge", a estimé le sportif de 33 ans dans les pages de Public. Et d'ajouter : "La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune ! Une question d'expériences qui font grandir plus vite...".