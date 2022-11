Valérie Mairesse, ex-compagne d'un très séduisant acteur : il a refait sa vie avec Hélène depuis 50 ans

La vie de Valérie Mairesse est devenue bien mystérieuse avec le temps. Maman de deux enfants, elle a accueilli Tina en 1987, avec son ex-mari François, puis Elliot en 1994 avec son ancien compagnon Raphaël. Grand-mère depuis l'année 2014, la comédienne n'a plus jamais évoqué de relation amoureuse. Peut-être a-t-elle retenu les leçons du passé, elle qui avait vécu une romance très médiatisée avec Thierry Lhermitte.

C'est ma première grande histoire d'amour

Ce premier amour, Valérie Mairesse l'évoquait avec beaucoup de facilité, en 2009, dans son autobiographie intitulée Quand je serai grande, je serai actrice américaine. "C'est ma première grande histoire d'amour, je n'avais aucune raison de ne pas l'évoquer. Elle a duré trois ans et on a vécu ensemble tout de suite. Avec le reste de la troupe, on a construit Le Splendid. On faisait rire les gens, c'était génial." Pour autant, ces deux-là n'ont pas vécu que des jolies histoires toutes roses. Âgée de 19 ans, l'actrice avait notamment dû se rendre en Hollande pour pouvoir avorter de Thierry Lhermitte.

Silence radio, pour Valérie Mairesse, depuis ces quelques déboires. Thierry Lhermitte, en revanche, a très vite retrouvé chaussure à son pied une fois leur rupture officialisée. Il est en couple avec la très discrète Hélène, qu'il a épousé en 1977, que l'on voit très peu à ses côtés... bien qu'elle ait accepté de donner la réplique à son chéri à deux reprises. Elle était l'une des participantes au concours de peinture sur poitrine dans le film Les Bronzés puis elle a incarné Martine, l'ex-femme de Popeye, dans le deuxième volet de la saga, Les Bronzés font du ski. Depuis, plus de trace de la belle Hélène au cinéma.

Thierry Lhermitte marié depuis 45 ans, mais quel est son secret ?

Thierry Lhermitte, lui, n'hésite pas à parler de son épouse quand l'occasion se présente. Et pour cause, leurs 45 ans de mariage sont un véritable exemple ! "Il n'y a pas de secret, assurait-il toutefois dans l'émission 50'Inside sur TF1. Il me semble que c'est de savoir que l'amour n'est pas inconditionnel. L'amour c'est conditionnel, c'est ma théorie. Quand on est petit, on ne connaît que l'amour de ses parents. En règle générale, ça s'appelle un amour inconditionnel. Et on apprend dans ses premières histoires d'amour que c'est très conditionnel. Donc que ça se négocie et que c'est temporaire. Ça peut durer une vie entière mais ça peut s'arrêter tout le temps..."