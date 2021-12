Valérie Mairesse, ex-compagne de Thierry Lhermitte : "J'ai avorté de lui en Hollande"

Avant d'accueillir sa fille Tina, son fils Elliot, puis sa petite-fille Scarlett, Valérie Mairesse a vécu sa toute première histoire d'amour avec Thierry Lhermitte. Nous sommes alors au début des années 1970 et celle qui fait ses débuts de comédienne à Paris, au sein de la troupe du Splendid, a 19 ans. C'est là qu'elle fait la rencontre de son premier amour.

"J'avais un caractère de gamine avec un corps provocant. Je plaisais beaucoup, s'était-elle souvenue auprès de Gala, en 2015. Quand Thierry Lhermitte m'a rencontrée, il a confié à Gérard Jugnot : 'Je viens de rencontrer la plus belle femme du monde.' Gérard, lorsqu'il m'a croisée ensuite, a dit qu'il était un peu déçu. Je lui ai répondu : 'Pas de problème, je préfère plaire à Thierry qu'à toi.'" Elle avait ajouté : "Je trouvais Thierry presque un peu trop gentil. Jeune fille, j'étais un peu pétasse."

La romance entre Valérie Mairesse et Thierry Lhermitte a duré près de trois ans. Mais cette idylle a été marquée par une épreuve délicate : enceinte de son compagnon, la comédienne a été contrainte de partir en Hollande pour avorter, "parce que c'était interdit en France". Rappelons que l'interruption volontaire de grossesse a été légalisée en 1975 grâce à la loi Veil.

Valérie Mairesse avait déjà évoqué cette relation dans son autobiographie Quand je serai grande, je serai actrice américaine, publiée en 2009 : "C'est ma première grande histoire d'amour, je n'avais aucune raison de ne pas l'évoquer. Elle a duré trois ans et on a vécu ensemble tout de suite. Avec le reste de la troupe, on a construit Le Splendid. On faisait rire les gens, c'était génial." Ouvrage dans lequel elle était également revenue sur son départ de la troupe, qui aurait été précipité par celle qui était son amie, Marie-Anne Chazel.

Une rupture amoureuse et professionnelle

Sa relation avec Popeye et le Splendid terminée, Valérie Mairesse a débuté sa carrière au cinéma avec un premier grand rôle dans le film L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda. En 1987, l'actrice donne naissance à son premier enfant : une fille baptisée Tina, née de sa relation avec François, un régisseur de spectacles. D'une autre relation, naît ensuite Elliot en 1994. L'acolyte de Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes est désormais grand-mère puisque sa fille Tina a donné naissance à une petite Scarlett, en 2014.

De son côté, Thierry Lhermitte partage la vie d'Hélène Aubert depuis le milieu des années 1970. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Astrée (en 1975), Victor (en 1979) et Louise (en 1993).