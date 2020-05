Thierry Lhermitte (Les Bronzés) : Qui est Hélène, son épouse depuis 40 ans ?

Figure populaire du cinéma français, l'acteur Thierry Lhermitte (67 ans) mène sa barque avec succès sans avoir besoin de se montrer avec acharnement. Ainsi, il vit notamment une belle histoire d'amour en toute discrétion avec Hélène, rencontrée dans les années 1970 et à qui il a mis la bague au doigt en 1980. Qui est-elle ?

L'épouse du comédien des Bronzés est née Hélène Aubert le 18 janvier 1956, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Elle a fait la rencontre de Thierry Lhermitte à une époque où il débutait tout juste dans le show-business. "J'ai connu ma femme il y a plus de quarante ans, alors que je n'étais pas célèbre et que je jouais au café-théâtre. Elle a toujours été de bon conseil", confiait l'acteur en 2016 à Paris Match.

Dans l'ouvrage intitulé Le petit livre des Bronzés, signé Philippe Lombard, on apprend que pour compléter le casting du film culte sorti en 1978, "cinq jolies jeunes filles" ont été recrutées à Paris avant d'aller tourner en Côte d'Ivoire, et sur la base... de leur poitrine. "Elles participent au concours de peinture sur seins, auquel se joignent également les épouses de Gérard Jugnot et de Thierry Lhermite", peut-on lire ! D'ailleurs, Hélène Aubert jouera de nouveau la comédienne en 1979 dans Les Bronzés font du ski, où elle incarnera Martine, la femme de Popeye, personnage culte campé par Thierry Lhermitte. Un métier de comédienne qu'elle ne poursuivra pas. En revanche, elle reste discrète sur sa profession.

Au cours des années 1970, alors qu'il rencontre le succès, Thierry Lhermitte aurait pu se laisser griser, mais non : sa femme, il l'a dans la peau. "Franchement, non. J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle", ajoutait-il dans Match. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Astrée (née en 1975), Victor (né en 1979) et Louise (née en 1993). Le clan s'était même offert un tour du monde en voilier en 1987. Nul doute que les amoureux continuent de se créer de beaux souvenirs à deux, maintenant que les enfants sont grands.