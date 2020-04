Les Bronzés : Pourquoi Marie-Anne Chazel a refusé d'épouser Christian Clavier

À la vie comme à l'écran... ou presque. Dans Les Bronzés font du ski, en 1979, les spectateurs découvraient les nouvelles aventures de la bande du Splendid, un an après le camp de vacances et autres Darla dirladada. Et les choses avaient changé depuis le premier épisode de la saga : entre autres, Jérôme avait passé la bague au doigt de Gigi – Gisèle André – et ils tenaient ensemble une petite buvette, souvenez-vous, sans crêpe au sucre au menu. A contrario, Christian Clavier n'a jamais eu l'occasion d'épouser Marie-Anne Chazel malgré leur romance de plus de trente ans.

C'est bien simple : elle a refusé de se rendre à l'autel à plusieurs reprises. "Christian m'a demandée deux fois en mariage, racontait-elle à Femme actuelle. J'ai à chaque fois dit non. Ce que je voyais du mariage ne me donnait pas envie. Les gens n'étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons." La comédienne, qui voyait cette cérémonie comme "une espèce de confort et de sécurité", n'a jamais cédé. Et après trois décennies d'amour, le couple a fini par se séparer, sans jamais expliquer les raisons de cette rupture. "J'ai beaucoup grandi grâce à cette expérience, précisait-elle simplement. Au début, évidemment, j'ai été détruite et il m'a fallu du temps pour rebondir."

C'était sans doute le destin. Parents d'une fille nommée Margot – qui a désormais 36 ans –, Marie-Anne Chazel et Christian Clavier sont parvenus à conserver une jolie relation et ils ont à nouveau collaboré au cinéma. On les a revus ensemble boucler la série des Bronzés dans le troisième opus sorti en 2006, ainsi que dans la suite des Visiteurs en 2016. Côté coeur, ils sont chacun parvenus à rebondir : Christian Clavier est en couple avec Isabelle de Araujo, ex-compagne de Richard Gotainer, et Marie-Anne Chazel avec l'homme d'affaires Philippe Raffard. Quant au mariage, il semble qu'elle soit un peu moins frileuse qu'à l'époque. "Un jour, il faudra que j'essaie", s'amuse-t-elle désormais. On attend le faire-part avec grande impatience...