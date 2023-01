"J'ai été détruite" : Marie-Anne Chazel, sa rupture avec Christian Clavier a été une véritable épreuve

Ce vendredi soir, dès 21h15, TMC diffusera Les Visiteurs : La Révolution. Ce sera ainsi l'occasion de retrouver le vaillant Jacquouille, un personnage attachant, qui tombe notamment sous le charme de la téméraire Ginette dans cette trilogie. Deux personnages qui, pour rappel, sont incarnés par les stars du Splendide et des Bronzés Christian Clavier et Marie-Anne Chazel. Deux acteurs habitués à jouer les couples au cinéma, mais qui l'ont d'ailleurs été en dehors des tournages pendant de nombreuses années. Leur idylle avait débuté tôt : sur les bancs de leur lycée, à Neuilly-sur-Seine. Ils ont également eu une fille ensemble, prénommée Margot et née en 1983.

Mais en 2001, leur romance s'est brusquement arrêtée. Une rupture très difficile à vivre pour l'actrice, comme elle l'avait révélé lors d'une interview accordée au magazine Femme Actuelle : "J'ai été détruite et il m'a fallu du temps pour rebondir." Mais aujourd'hui, elle estime avoir "beaucoup grandi grâce à cette expérience". Cette séparation a forgé son caractère : "Je n'avais jamais vécu seule. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour apprendre à me connaître. Cela m'a appris que je pouvais me débrouiller seule, que j'étais bien plus forte que je ne le croyais."

On aime se retrouver

Elle ne garde désormais en mémoire que les bons moments passés avec lui, comme elle l'expliquait sur le plateau du journal de 20H de TF1 en 2002 : "Christian m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir une détermination que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, parce qu'il avait une énergie extraordinaire, une faculté de rebondir dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes." Christian Clavier est d'ailleurs sur la même longueur d'ondes que son ex-compagne.

"On aime se retrouver. (...) C'est un vrai plaisir. Et alors là on s'accorde en trois secondes. C'est incroyable. Il y a quelque chose entre nous de l'ordre d'une famille, d'un goût artistique commun", avait-il déclaré en 2019, lui aussi sur TF1. Aujourd'hui, il est marié à Isabelle de Araujo, une maquilleuse professionnelle et directrice artistique. Quant à Marie-Anne Chazel, elle est, aux dernières nouvelles, en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffard. A noter qu'elle n'a jamais souhaité épouser Christian Clavier, refusant notamment deux demandes de mariages de sa part.