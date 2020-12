Marie-Anne Chazel et Christian Clavier : retour sur leur douloureuse séparation

Vaillant Jacquouille dans la trilogie des Visiteurs, Christian Clavier tombe éperdument amoureux de la téméraire Ginette (interprétée par Marie-Anne Chazel) à l'écran. Dans la vraie vie, les deux acteurs ont vécu une histoire d'amour de plus de 30 ans. Une idylle passionnée qui avait débuté sur les bancs du lycée puis qui s'était poursuivie dans la troupe d'humoristes du Splendid. Couple emblématique du cinéma français, les deux acteurs ont eu une fille prénommée Margot née en 1983. Farouchement opposée au mariage qu'elle juge inutile, Marie-Anne refuse deux fois d'épouser Christian.

J'ai été détruite

Soudain en 2001, tout s'arrête. Les comédiens annoncent leur séparation. Une rupture très difficile, notamment pour Marie-Anne Chazel qui avait évoqué cette douloureuse période lors d'une interview au magazine Femme Actuelle : "J'ai beaucoup grandi grâce à cette expérience. Au début, évidemment, j'ai été détruite et il m'a fallu du temps pour rebondir".

Pourtant, cette épreuve a rendue l'actrice plus forte et bien plus confiante en elle-même. "Je n'avais jamais vécu seule. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour apprendre à me connaître. Cela m'a appris que je pouvais me débrouiller seule, que j'étais bien plus forte que je ne le croyais" avait-elle confié.

On aime se retrouver

Discrets, ils n'ont jamais révélé la cause de leur séparation. Depuis, les acteurs ont gardé de bonnes relations et ne gardent aucune amertume l'un envers l'autre. "On aime se retrouver. (...) C'est un vrai plaisir. Et alors là on s'accorde en trois secondes. C'est incroyable. Il y a quelque chose entre nous de l'ordre d'une famille, d'un goût artistique commun" révélait ainsi Christian Clavier sur TF1 en 2019.

De son côté, l'actrice qui interprète Gigi dans la trilogie des Bronzés ne garde en mémoire que les bons moments passés avec Christian et dévoilait comment sa relation avec l'acteur l'avait aidée à grandir. "Christian m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir une détermination que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, parce qu'il avait une énergie extraordinaire, une faculté de rebondir dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes" expliquait-elle en 2002 sur le plateau du journal de 20 Heures de TF1.

Depuis Christian a refait sa vie avec Isabelle de Araujo (ex-compagne de Richard Gotainer) tandis que Marie-Anne Chazel est en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffard.