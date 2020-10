Christian Clavier : Sa femme, Isabelle de Araujo, est l'ex d'un célèbre chanteur...

En couple depuis 2004 avec Isabelle de Araujo, Christian Clavier est un homme amoureux et comblé. Trois ans après sa rupture avec Marie-Anne Chazel (avec laquelle il a eu une fille prénommée Margot née en 1983), l'acteur a succombé au charme de cette maquilleuse de cinéma alors qu'il tournait le film L'Antidote aux côtés de son acolyte, Jacques Villeret. Avant d'être la femme de la star des films Les Bronzés ou Les Bronzés font du ski, Isabelle était en couple avec le chanteur, acteur et publicitaire français Richard Gotainer. Interprète des titres décalés Le Youki, Le Sampa ou Le Mambo du Décalco, Richard et Isabelle ont vécu une belle histoire d'amour pendant près de quinze ans. De leur union sont nés deux fils, Léo et Tom (nés respectivement en 1991 et 1996).

Lors de sa rencontre avec Christian (alors âgé de 52 ans), Isabelle était déjà séparée de Richard. Très vite, la maquilleuse tombe amoureuse du comédien révélé dans la troupe Le Splendid. Persuadés l'un et l'autre d'avoir enfin trouvé la perle rare, les tourtereaux emménagent dans un appartement rive gauche, à Paris. Interviewé par le magazine Gala en 2011 à propos de sa nouvelle épouse, l'acteur de 68 ans avait confié en quoi cette histoire d'amour l'avait transformé.

"J'ai toujours été un senti­men­tal, mais je l'exprime peut-être plus aujourd'­hui qu'a­vant. Ma femme Isabelle et moi, on forme une équipe de vie et de travail formi­dable. J'ai entiè­re­ment confiance en elle, en son talent, dans ses goûts." Après plus de trente ans d'amour avec Marie-Anne Chazel (ils s'étaient rencontrés à 17 ans et demi), Christian prouve ainsi avec justesse que les belles histoires d'amour peuvent arriver à tout âge, mais aussi... lorsqu'on s'y attend le moins !