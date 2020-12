Marie-Anne Chazel en couple avec Philippe Raffard : bientôt le mariage, après 13 ans d'amour ?

Elle n'a jamais rêvé de robes blanches ni de grandes cérémonie. Mais à 69 ans, Marie-Anne Chazel pourrait bien changer d'avis. En couple avec Philippe Raffard depuis plus d'une décennie, la comédienne semble moins farouche à l'idée de se faire passer la bague au doigts. Alors que l'idée la révulsait littéralement quand elle était amoureuse de Christian Clavier ! "Cela va faire dix ans que je suis avec un homme que j'adore, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Femme actuelle en septembre 2017. Vous voulez que je me marie ? Vous avez raison. Un jour, il faudra que j'essaie."

Le temps passe et Philippe Raffard ne semble toujours pas avoir posé le genou à terre. Peut-être est-il effrayé par ce qu'il a pu lire à droite à gauche à propos de sa compagne, pas très fan des noces en tous genres. Il est de notoriété publique que Marie-Anne Chazel a entretenu une relation de trente ans avec Christian Clavier sans jamais accepter de l'épouser. "Mariée ? Non je ne l'ai jamais été, précisait-elle. Il m'a demandée deux fois en mariage, j'ai à chaque fois dit non. Ce que je voyais du mariage ne me donnait pas envie. Les gens n'étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons." Si leur rupture a été difficile à gérer, ces multiples refus ont laissé place à une belle amitié, à des liens familiaux inévitables - ils sont parents de Margot, née en 1983... ainsi qu'à une petite porte ouverte du côté de l'église.

"J'ai beaucoup souffert de ma séparation avec Christian, avouait-elle en 2012. Je pensais que je ne retrouverais jamais ce que j'ai vécu". Le destin lui a prouvé que, sur ce dernier point, elle avait complètement tort. Marie-Anne Chazel a croisé la route de Philippe Raffard il y a environ 13 ans et semble vivre, avec lui, un bonheur sans tâche. Son nouveau compagnon est un homme d'affaire très chevronné, diplômé INSEEC, qui a été le directeur général de nombreuses sociétés. La Papeterie la Renaissance, Green Terra, Sonis ou encore ATG font partie des nombreuses lignes de son curriculum. Il dirige actuellement THR investissements, une société qui gère, entres autres, Rustmann & Associés , la Compagnie Bordelaise Viticole et Agricole et un vignoble de 4,5 hectares nommé le Château Beau Soleil. Ça s'arrose !