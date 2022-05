Thierry Lhermitte en couple avec Hélène depuis 50 ans : il révèle le secret de ce demi-siècle d'amour

Pour Thierry Lhermitte, tout est une question de découverte et de quête : "Il n'y a pas de secret, a-t-il directement répondu. Il me semble que c'est de savoir que l'amour n'est pas inconditionnel. L'amour c'est conditionnel, c'est ma théorie." D'après lui, plus l'on grandit, plus l'on doit se rendre compte que l'amour est éphémère : "Quand on est petit, on ne connaît que l'amour de ses parents. En règle générale, ça s'appelle un amour inconditionnel. Et on apprend dans ses premières histoires d'amour que c'est très conditionnel. Donc que ça se négocie et que c'est temporaire. Ça peut durer une vie entière mais ça peut s'arrêter tout le temps. Quand on a compris que c'était conditionnel et temporaire, on peut vivre avec ça."

Marié depuis quarante ans à la même femme, Thierry Lhermitte a sans doute partagé une astuce que beaucoup tenteront de suivre. De cette union débutée dans les années 1970 sont nés trois enfants : Astrée, 48 ans, Victor, 41 ans et Louise 28 ans. La famille s'est d'ailleurs agrandie avec l'arrivée de deux petits-enfants pour Hélène et Thierry. Un bonheur familial qui vaut bien les troupes les plus splendides du monde.