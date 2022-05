Nikos Aliagas absent de la demi-finale de The Voice ! La raison dévoilée (EXCLU)

Cette demi-finale de The Voice 2022 s'annonçait d'ores et déjà pleine de rebondissements, avec, notamment, la nouvelle règle du sauvetage d'un Talent par Nolwenn Leroy . Mais un imprévu de taille est venu se mêler à la mécanique pourtant si bien rôdée de l'émission de divertissement. Tous les lives de The Voice sont en effet la promesse d'un show grandiose, le tout normalement orchestré par la main du maître Nikos Aliagas. Mais pas ce samedi 14 mai. L'animateur qui vient tout juste de fêter ses 53 ans ne sera pas là.

Selon nos informations, Nikos Aliagas est souffrant, ce qui explique son absence. Sa remplaçante a été choisie en la personne d'Alessandra Sublet.

Lors de cette demi-finale de The Voice, 10 Talents vont s'affronter : Mary, Doryan et Vike dans l'équipe d'Amel Bent. De son côté, Vianney espère voir réussir Louise, Pauline ou Mister Mat. Nour et Lou représentent la team Florent Pagny et Loris et Caroline, celle de Marc Lavoine. Si un Talent par équipe sera choisi par le public pour accéder à la grande finale, Nolwenn Leroy fera son grande retour avec un pouvoir très important : celui de pouvoir repêcher un autre Talent et lui offrir ainsi la possibilité de décrocher lui aussi une place en finale.

Ce live tant attendu de The Voice 2022 regroupera donc en live tous les coachs de cette saison : Amel Bent, qui a tout récemment accueilli son troisième enfant, un petit garçon au prénom inconnu, le célibataire Marc Lavoine, séparé de sa femme Line Papin, Vianney, l'heureux papa d'un petit garçon et Florent Pagny.

Bien qu'atteint d'un cancer et lancé dans un long protocole fatiguant, le chanteur de 60 ans a fait savoir cette semaine qu'il serait bien de la partie pour la demi-finale. Nour et Lou chanteront même avec lui durant l'émission.

C'est au cours d'une vidéo postée sur sa page Instagram mardi dernier que Florent Pagny s'est confié sur l'avancée très positive de son cancer. Il est atteint d'une tumeur inopérable au poumon dont la taille s'est significativement résorbée. "Je vais finir les The Voice, je vais finir la chimio. Ensuite j'irai me renforcer, me remplumer, et puis si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé", avait-il déclaré, ironisant sur son changement de look. En effet, le chanteur a la grande voix a perdu ses cheveux, sa barbe et ses cils suite à ses séances de chimiothérapie. "Vous voyez, j'ai un peu changé de look, lançait-il avec l'autodérision qu'on lui connaît, avant de reprendre son sérieux en ajoutant : "Un peu obligatoirement puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va je vais m'y faire, et ça va passer."

Florent Pagny portera ce soir des lunettes aux verres légèrement teintés pour cacher un peu la perte de ses cils...