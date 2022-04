Vianney, un papa au top : le chanteur dévoile les coulisses de son quotidien avec bébé !

Pas toujours facile de jongler entre les guitares et les couches culottes. En ce moment, et plus précisément du 14 au 16 avril 2022, Vianney est en concert à l'Accor Arena de Paris pour le plus grand plaisir de ses fans résidants en Île-de-France. Mais la préparation de ses shows n'empêche pas l'artiste de rester un papa d'exception. Sur son compte Instagram, le vendredi 15 avril, l'artiste de 31 ans a partagé quelques photographies de lui en train de préparer le biberon de son fils avant de prendre la voiture en direction du 12e arrondissement de notre capitale.

"Les amis je finis un truc et je file à Bercy, plaisante-t-il. Là on dirait pas, mais j'ai prévu de mourir sur scène ce soir." Il faut espérer que cette prédiction soit fausse. Après tout, N'attendons pas, la tournée de Vianney continue et il sera au Zenith Arena de Lille du 28 au 30 avril inclus, avant de commencer la saison des festivals, Les Arènes de Arles, Les vieilles charrues ou encore Garorock, à Marmande. Entre ces deux sessions musicales, Vianney s'accordera une petite pause de deux mois durant laquelle il pourra profiter de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert, de sa belle-fille et de son petit garçon, né en octobre 2021.