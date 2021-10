Vianney papa : retour sur la grossesse de sa femme Catherine en photos

"Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien." C'est par ces quelques mots partagés sur les réseaux sociaux que le chanteur Vianney a annoncé être devenu papa pour la première fois ce 19 octobre. Pour sa femme Catherine, il s'agissait cependant de sa seconde grossesse.

Si le couple n'avait jamais pris la peine de confirmer officiellement la grossesse de la jeune femme, musicienne de métier, les rares apparitions de celle-ci au fil des mois ne laissaient pas le place au doute. Catherine Robert, dont les premiers signes de baby bump étaient visibles l'été dernier, est ainsi apparue avec son ventre rond à plusieurs reprises dans les tribunes du tournoi de Roland-Garros en juin, puis sur scène au côté de Vianney alors en tournée au mois d'août. Plus récemment, c'est en septembre au Parc des Princes que la fière maman était vue avec un gros ventre rond de femme enceinte en compagnie de son amoureux pour assister au match opposant le PSG à l'Olympique lyonnais.

Vianney, âgé de 30 ans, est extrêmement secret sur sa belle histoire d'amour avec Catherine Robert. Alors que, l'an dernier, une bague avait semé le doute quant à un mariage, l'interprète des tubes Je m'en vais et Pas là avait été interrogé à diverses reprises mais, embarrassé d'évoquer le sujet, il avait toujours noyé le poisson... En revanche, il a toujours accepté d'évoquer son rôle de beau-papa, lui qui a sorti une tube du même nom pour parler de la fille de sa femme, née d'une précédente relation. "J'ai découvert la beauté mais aussi la complexité, les joies et les peines du fait d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre. C'est presque un chemin de croix à certains égards (...) Il faut lui laisser le temps et c'est ça qui est compliqué c'est d'accepter de ne pas être forcément le bienvenu. C'est normal. C'est juste que ça demande beaucoup d'amour. Il faut garder ce cap, vraiment, pour être accepté pleinement", avait-il notamment déclaré dans Sept à huit sur TF1.