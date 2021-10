Vianney est papa pour la première fois ! "La maman et notre petit bonhomme vont bien"

Si Vianney ne s'est jamais exprimé sur la grossesse de sa femme, elle n'était un secret pour personne. Catherine Robert était apparue à de nombreuses reprises le ventre rond, notamment sur scène. La dernière fois remontait au 19 septembre dernier lorsque le couple avait assisté au match opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique lyonnais au Parc des princes.

Pour Vianney, la naissance de son premier enfant vient agrandir une famille qui en compte déjà un, la fille de Catherine Robert. Le chanteur la considère comme son propre enfant et c'est justement en rapport à leur relation fusionnelle et spéciale qu'il a écrit son tube Beau-papa. "J'ai une femme et elle a une petite fille, mais d'un autre monsieur, pas de moi. Mais je l'aime comme ma fille", avait-il déclaré dans Rendez-vous en terre inconnue (France 2), dans l'épisode qui lui était consacré et qui avait été diffusé le 25 mai dernier.

Quelques mois plus tôt, lors de son passage dans l'émission Sept à Huit sur TF1, Vianney s'était également confié sur le sujet. "J'ai découvert la beauté mais aussi la complexité, les joies et les peines du fait d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre. C'est presque un chemin de croix à certains égards. C'est difficile pour un enfant qui est entouré d'un parent qui n'est pas le sien génétiquement. Si il a cette conscience-là, il y a une construction d'un lien avec cet Autre qui débarque dans sa vie, pour l'enfant c'est très difficile. Il faut lui laisser le temps et c'est ça qui est compliqué c'est d'accepter de ne pas être forcément le bienvenu. C'est normal. C'est juste que ça demande beaucoup d'amour. Il faut garder ce cap, vraiment, pour être accepté pleinement", avait-il partagé avec beaucoup de tendresse.

Nous adressons toutes nos félicitations à Vianney et à sa femme Catherine Robert pour la naissance de leur premier enfant.