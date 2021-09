Vianney (très) bientôt papa : sortie remarquée avec Catherine et son ventre bien rond

Nombreuses étaient les stars dans les tribunes VIP du Parc des Princes dimanche soir ! Très attendu par les supporters, le match opposant le PSG à Lyon s'est déroulé le 19 septembre 2021 en présence de plusieurs célébrités, parmi lesquelles figuraient Vianney et sa compagne Catherine Robert. Le couple n'est pas passé inaperçu puisque la jolie musicienne a laissé voir son ventre bien rond !

La violoncelliste de 35 ans est apparue en forme(s), son baby bump habillé d'une robe verte à pois et d'une veste en cuir. Pour rappel, cet heureux événement avait été dévoilé en juin dernier, lorsque Catherine Robert et Vianney étaient apparus dans les gradins de Roland-Garros. A voir dimanche soir ce joli ventre, on peut en déduire que le bébé pourrait bien pointer le bout de son nez prochainement...

Ce nouveau rôle de papa, Vianney va l'endosser en gardant un planning bien chargé, puisqu'il va poursuivre sa tournée N'attendons pas en 2022, en allant à la rencontre de son public partout en France. Compagne et enfants pourraient bien finir par le rejoindre. "Il y a des gens qui ont du mal à travailler avec leur conjoint au quotidien. Nous, c'est tellement naturel... La musique c'est ce qui nous fait respirer au quotidien, on partage tout simplement, on ne se pose pas plus de questions", expliquait-il à Nice Matin en juillet.

Une pléiade de supporters VIP

En attendant la naissance, le couple - qui n'a jamais véritablement confirmé s'être marié l'été dernier - a laissé voir sa tendre complicité au milieu des supporters. La fille de Catherine Robert, âgée de 10 ans et née d'une précédente relation, semble quant à elle être restée à la maison.

Dimanche soir, Vianney et sa moitié ont ainsi assisté à la victoire (sur le fil) du Paris Saint-Germain face à Lyon, deux buts à un, non loin de Gad Elmaleh et son fils Noé, Maitre Gims, Yannick Noah et son fils Joalukas, Maeva Coucke, Nicolas Sarkozy et Jean Castex, Kev Adams, Gaël Monfils et sa femme Elina, Ary Abittan, Tony Parker, Clovis Cornillac...