Vianney sur scène avec sa compagne Catherine : "C'est tellement naturel..."

C'est l'un des artistes du moment et cela commence à faire quelques temps. Vianney, 30 ans, est absolument partout. Il a fait ses grands débuts à la télé cette année aux côtés d'Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny dans le jury de The Voice, et il a tout de même trouvé le temps de sortir un nouvel album N'attendons pas en octobre 2020. Un troisième opus qui cartonne pour celui qui a plein de talents cachés. Comme le veut la tradition, après la sortie d'un nouvel album, il faut le défendre sur scène et c'est exactement ce qu'est en train de faire le jeune chanteur.

Présent dans la programmation des Francofolies de la Rochelle la semaine dernière aux côtés d'artistes comme Francis Cabrel et Claudio Capéo, il a poursuivi sa route plus au sud puisqu'il était du côté de Saint-Raphaël hier soir. Pour l'occasion, il a répondu aux questions de nos confrères de Nice Matin. Désormais plus seul sur scène, Vianney est accompagné par plusieurs musiciens lors de ses prestations et il s'en est expliqué. "L'envie de proposer autre chose. Une évolution. Du coup, une partie du spectacle est guitare-voix (..) et il y a un temps où je suis rejoint par des musiciens. Là, c'est un autre spectacle", détaille-t-il.

La musique c'est ce qui nous fait respirer au quotidien, on partage tout simplement, on ne se pose pas plus de questions

Et parmi les musiciens présents sur scène, on retrouve la femme de Vianney Bureau, Catherine Robert. La célèbre violoncelliste avec qui il s'est marié en juillet 2020 fait donc partie intégrante du spectacle, pour le plus grand plaisir de l'artiste. "Il y a des gens qui ont du mal à travailler avec leur conjoint au quotidien. Nous, c'est tellement naturel... La musique c'est ce qui nous fait respirer au quotidien, on partage tout simplement, on ne se pose pas plus de questions", explique-t-il.