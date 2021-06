Vianney a un autre talent : projet secret révélé, en association avec sa maman

Sur l'autre photo, en noir et blanc et prise il y a plusieurs années en arrière, Vianney apparaît en train de travailler sur un mannequin. Peut-être ne le saviez-vous pas mais le chanteur détient un diplôme de mode.

Après un passage des plus classiques par le primaire et collège, Vianney intègre le lycée militaire de Saint-Cyr. Son père est militaire. Il enchaîne ensuite avec des études supérieures de commerce et de stylisme. Il passe par l'ESG de Paris puis se tourne vers la mode et intègre l'école supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD). Il en sort diplômé en juin 2014.

Une chose est sûre, le lancement de la marque de vêtements de Vianney emballe déjà. Suite à sa publication sur Instagram, l'artiste a reçu de nombreux messages de soutien, de la part de personnalités mais aussi d'anonymes. Alors rendez-vous lundi prochain si vous voulez vous laisser tenter par une création originale de Vianney !