Vianney : Sa femme Catherine, enceinte, dévoile son baby bump sur scène

Vianney est un homme heureux ! Le chanteur de 30 ans a pu reprendre les concerts et arpenter de nouveau les scènes françaises. Alors qu'il retrouve enfin son public après une pause forcée, causée par l'épidémie de coronavirus, l'interprète de Je m'en vais a affiché sa joie contagieuse sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, celui qui a épousé la violoncelliste Catherine Robert dans la plus grande discrétion, s'est affiché à ses côtés sur scène ! Le ventre bien arrondi, la jeune femme - déjà maman d'une petite fille de 10 ans, issue d'une précédente union -, attend son premier enfant avec Vianney.

Armée de son instrument fétiche, le violoncelle, la musicienne a pris part à la tournée de son bien-aimé. Sur Instagram, vendredi 6 août, Vianney a posté une série de vidéos enregistrées durant ses prestations [voir diaporama]. Et on peut y voir distinctement le baby bump de sa femme Catherine, tandis qu'elle salue la foule avec lui et son équipe. "12 454 kms. 19 concerts. 1 mois de route après 3 années sans tourner... Je vous ai retrouvés, et c'était la plus belle chose de mon année. MERCI ! Je rejoins mon Atlantique pour recharger", a noté l'auteur-compositeur-interprète en légende. Le temps des vacances est donc venu pour Vianney !