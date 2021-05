Vianney amoureux de Catherine Robert : toutes les apparitions d'un couple qui dure

En 2016, Vianney tombe amoureux de sa violoncelliste, une jolie brune prénommée Catherine Robert. Après quelques mois de relation discrète, le couple officialise en juin de la même année en s'affichant ensemble lors du match qui opposait Andy Murray à Novak Djokovic lors du tournoi de Roland-Garros. Fous l'un de l'autre, les deux musiciens filent le parfait amour depuis leur rencontre et semblent également partager la même passion pour le sport. Photographiés très régulièrement dans les tribunes de tournois sportifs à Roland-Garros ou au Parc des Princes, Vianney et Catherine se dévoilent chaque fois plus tendres et plus complices l'un envers l'autre.

Côté musique, Catherine a également accompagné Vianney sur scène lors de la finale de The Voice en mai 2018 mais aussi lors de la 22e édition des NRJ Music Awards au cours duquel le chanteur avait interprété son Titre Beau-papa, hommage à la fille de sa compagne.

C'est la plus brillante

Très proche de la fille de Catherine, Vianney ne tarit pas d'éloges à son égard. "On ne s'attend pas à cet amour qu'on peut développer pour un enfant qu'on a pas fait" confiait-il au magazine Nous Deux en 2020. "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligés d'en parler" indiquait-il également en septembre 2020 dans l'émission C à Vous sur France 5.

Ensemble, Vianney et Catherine ont su créer une famille recomposée unie et en parfaite harmonie. "C'est la plus brillante" confiait-il à propos de son épouse en 2018 à nos confrères du magazine Gala. Un lien très fort qui d'ailleurs a été renforcé lors de leur mariage le 14 juillet 2020.