Vianney et sa compagne Catherine, Nagui et Mélanie Page soutiennent la France

Les yeux dans les Bleus... mais pas que ! Le lundi 14 octobre 2019, la France soutenait son équipe de football à Saint-Denis contre la Turquie. Depuis le salon devant la télévision pour la grande majorité, mais aussi dans les tribunes du stade pour certains veinards. Et on peut dire que si très peu de buts ont fait vibrer les filets des cages ce soir-là, dans l'audience, on n'a pas attendu la troisième mi-temps pour conclure. Vianney, notamment, avait emmené sa jeune et jolie compagne Catherine Robert pour assister au combat des titans du ballon rond. Le duo s'était installé non loin d'un autre couple au charme débordant : celui que forment le présentateur Nagui et sa douce Mélanie Page.

Les gestes tendres ont rythmé cette rencontre sportive au score peu satisfaisant. Outre Camille Cerf et son Cyrille ont été aperçus Tatiana Silva en charmante compagnie, Arnaud Ducret et sa moitié Claire Francisci, Michel Denisot, le rappeur Youssoupha, le duo Big Flo et Oli, Patrick Chesnais, Cartman, Alain Griezmann, Leïla Kaddour et Pierre Guénard, Laurent Lafitte – de la Comédie-Française –, Francois Baroin et ses deux fils Louis et Jules. Si la foule s'est levée à l'unisson au moment où Olivier Giroud a marqué un but, elle n'a hélas pas obtenu pleine satisfaction. Avec un résultat de 1 contre 1, l'équipe de France devra battre la Moldavie le 14 novembre prochain pour se qualifier à l'Euro2020.

Une histoire qui roule

Vianney est décidément impliqué dans un couple très sportif. Amoureux depuis plusieurs années, le duo parcourt les événements qui leur promettent une grosse poussée d'adrénaline. Le chanteur, qui a mis sa carrière en stand-by, n'a pas pour autant abandonné l'objet de ses pensées puisqu'il était assis à ses côtés, par exemple, au tournoi de Roland-Garros en juin dernier. En dehors de ces apparitions succinctes, il reste très discret à propos de sa vie privée. Mais si ça vous gêne... ben c'est la même.