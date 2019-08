Nagui, visite surprise de Mélanie Page en pleine émission : "C'est très gênant"

Il y a certains jours qui marquent. Alors que l'émission du 14 août 2019 de N'oubliez pas les paroles (France 2) devait ressembler à toutes les autres, un élément perturbateur s'est incrusté sur le plateau. Une danseuse aux tresses collées s'est approchée de Nagui, lui faisant un grand et long câlin sur la musique de Oui je l'adore, de Pauline Esther. Au bout de quelques secondes, l'animateur, gêné, craque et crie : "Sécurité ! Sécurité !"

C'est là que Mélanie Page, la compagne de Nagui depuis de nombreuses années, fait son entrée sur le plateau. Derrière l'animateur, toujours occupé avec la danseuse, elle commence à se frotter pour une danse langoureuse. Il se retourne avec effroi et s'écrie : "Je t'assure que j'étais pas au courant." "Alors que moi oui !", répond son épouse. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est très gênant", se justifie-t-il. "En fait c'est Magali (la choriste de l'émission, NDLR) qui m'a dit de passer. J'étais sur le plateau d'à côté. Elle m'a dit : "il se passe des choses assez intéressantes ici, viens voir", explique Mélanie Page. "Oh ! Viens expliquer à ma femme que ceci est une chorégraphie. Il n'y a rien entre nous et...", tente Nagui, coupé par la danseuse qui vient dans les bras de Mélanie Page. "Mélanie avait donné son autorisation, son feu vert pour les balades et les slows, là ça va trop loin franchement", blague Magali Ripoll.

"Mais je ne suis qu'amour ! Bisous mon amour", conclut Nagui, qui donne un tendre baiser à sa moitié avant de la voir quitter le plateau. Une jolie scène singulière dans l'histoire de l'émission.