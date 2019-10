Vianney et sa compagne Catherine : amoureux au grand jour pour Lacoste

Le 9 juin 2019, Vianney avait été vu dans les tribunes de Roland-Garros, câlinant sa ravissante compagne Catherine Robert. C'est dans un tout autre contexte que les amoureux ont de nouveau été repérés non loin de la porte d'Auteuil.

Le chanteur français de 28 ans et sa moitié ont été invités au défilé Lacoste organisé mardi 1er octobre 2019, lors de la dernière journée de la Fashion Week de Paris, prêt-à-porter printemps-été 2020. Le couple discret s'est montré complice, marchant main dans la main dans les allées de Roland-Garros. À cette occasion, Vianney a joué la carte de l'élégance dans un costume gris associé à un col roulé. Catherine Robert portait quant à elle une petite jupe portefeuille noire et un pull noir et bleu de la célèbre marque française représentée par un crocodile.

Le couple s'est prêté au traditionnel exercice du photocall. Face aux nombreux photographes, Vianney ne s'est pas particulièrement montré à l'aise, sans aucun doute par timidité. Depuis l'explosion de sa carrière, celui à qui l'on doit notamment les titres Je te déteste, Pas là ou Je m'en vais ainsi que les featurings La Même, avec Gims, ou Allez reste, avec Boulevard des airs, ne s'est jamais exprimé sur sa vie privée. Un jardin secret soigneusement gardé et qu'il a choisi de cultiver en priorité.

En janvier dernier, Vianney avait exprimé l'envie de "retrouver un peu d'ombre et de calme", lorsqu'il avait annoncé son long break sur sa page Instagram. Fatigué par quatre années folles, le chanteur avait également écrit : "Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones, la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j'ai reçu ces dernières années. J'écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l'on a connu et à ce qui viendra."