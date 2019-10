Camille Cerf : Tendres baisers avec son chéri Cyrille au Stade de France

En voilà une qui n'a pas botté en touche très longtemps. Camille Cerf, divine Miss France de l'année 2015, est allée assister le 14 octobre 2019 au match de football qui opposait notre équipe à celle de la Turquie. Si sur la pelouse du Stade de France, les sportifs ne sont pas vraiment parvenus à se départager la victoire, dans les tribunes, on s'est tout de même grandement réjoui du seul et unique but marqué par les bleus. Et entre deux sauts de joie, la reine de beauté a porté toute son attention, non pas vers les crampons des joueurs, mais vers les bras musclés de son chéri Cyrille.

Camille Cerf n'était pas la seule reine de beauté à être venue soutenir la France. À ses côtés ont également été aperçues ses consoeurs et amies Maëva Coucke et Malika Ménard, respectivement Miss France 2018 et 2010. Ensemble, elles ont scandé le nom d'Olivier Giroud, buteur solo de la soirée qui leur a mis deux étoiles dans les yeux. Et ce n'était pourtant pas gagné : Didier Deschamps avait préféré préserver son attaquant en le laissant sur le banc de touche... jusqu'à ce qu'il change d'avis à la 72e minute. Pas suffisant, hélas, pour que la France se qualifie à l'Euro 2020. Rendez-vous le 14 novembre 2019 pour tenter de rectifier le tir contre la Moldavie.

Jolie déclaration à son chéri Cyrille

Au mois d'octobre 2019, Camille Cerf expliquait à Purepeople que son Cyrille était "quelqu'un de très bien". "Si j'étais tombée amoureuse d'un chanteur, j'aurais été très heureuse, précisait-elle. Aujourd'hui je suis tombée amoureuse d'un kiné et c'est génial." Une jolie histoire qui lui donne visiblement des ailes : un peu plus tôt, le duo s'était élancé depuis le 2e étage de la tour Eiffel à l'occasion du retour du Smash Perrier, événement organisé en marge des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Un exercice périlleux qui n'a fait que renforcer leurs sentiments...