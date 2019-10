Camille Cerf : "Je suis tombée amoureuse d'un kiné et c'est génial"

Camille Cerf nous a expliqué en quoi elle était une jeune femme culottée le 5 septembre 2019, lorsque nous l'avions rencontrée à la Galerie Rambuteau, à Paris, pour la présentation de sa collection capsule CULOTTÉE créée pour la marque française de lingerie Pomm'Poire. "C'est vrai que je n'ai pas trop de filtres et, peu importe la personne qu'il y a en face de moi, j'avoue que je n'ai pas ma langue dans ma poche ! Cela peut porter préjudice, mais souvent, ça aide", nous avait-elle confié.

Pour preuve que l'ancienne Miss France a de la répartie, nous l'avons soumise à une série de commentaires publiés sur certaines de ces photos Instagram. La sublime Nordiste de 24 ans pourrait s'offusquer qu'on lui dise qu'elle a des "petits seins", mais ce n'est pas du tout le cas ! "Je ne sais pas si c'est une critique ou pas. C'est peut-être un fait. C'est vrai qu'ils ne sont pas très gros", a-t-elle répondu.

Lorsqu'on l'accuse de retoucher certaines de ces photos, Camille Cerf ne se démonte pas non plus et donne tous les détails. "C'est vraiment moi sur la photo, c'est mon chéri qui l'a prise et, en plus, elle n'est pas du tout retouchée. Je dois avouer que la position m'avantage. En même temps, tout le monde fait ça, non ?", a-t-elle répliqué.

Certains internautes reprochent aux Miss France de trop jeter leur dévolu sur des sportifs, sauf que ce n'est pas le cas de Camille Cerf. En couple avec Cyrille, "quelqu'un de très bien", la jeune femme ne fait pas attention à la profession de l'homme dont elle tombe amoureuse. "Si j'étais tombée amoureuse d'un chanteur, j'aurais été très heureuse. Aujourd'hui je suis tombée amoureuse d'un kiné et c'est génial", a-t-elle assuré.